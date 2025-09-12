Bucalı işçiler Başkan Duman’ın sözünü tutmasını bekliyor

İzmir'in Buca Belediyesi'nde 3 aydır ödenmeyen maaş ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle önceki gün iş bırakıp, belediye binasını işgal eden işçilerin eylemi dün de devam etti. İşçiler, her seferinde ödeme sözü verip erteleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın bu kez sendikanın baskısıyla bugün ödeme yapmasını beklediklerini belirtti.

İŞÇİLERİN MÜCADELESİ SÜRECEK

Konuya ilişkin açıklama yapan DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, "Bu eylemin amacı kendi haklarımızı almak. 3 aylık alacaklarımız, erzak fişlerimiz var ve sözleşmeden kaynaklı geriye dönük almamız gereken haklarımız var. Haklarımızın bir an önce bize ödenmesi için burada mücadele ediyoruz" dedi.

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Murat Bekar ise "İmzalanan toplu sözleşmelerle 'Küçük bir nefes aldık' derken, şimdi elde ettiğimiz kazanımlar elimizden alınmaya veya taksite bağlanmaya çalışılmaktadır. Buradan bütün belediye başkanlarımıza sesleniyoruz. Personelin özlük hakları olan maaşları ile tasarruf olmaz. Emekçinin hakkından tasarruf olmaz. Alacaklarımızın bir an önce ödenmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde tüm işçi ve memur emekçileri olarak alın terimiz olan alacaklarımız ödenene kadar bu meydanlarda mücadelemiz omuz omuza işçisiylememuruyla sürdüreceğiz" diye konuştu.