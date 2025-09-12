İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gelecek? İZSU planlı su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar için uyarı yaptı: İşte 12 Eylül Cuma günü yapılacak planlı su kesintileri

BERGAMA ZAFER 12.09.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA KÜÇÜKKAYA, YALNIZEV 12.09.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ATATÜRK, İNÖNÜ, KIZILAY 12.09.2025 saat 10:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ÇAMKULE, MERKEZ, SERİNTEPE 12.09.2025 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİ EMİRATATÜRK, MENDERES 12.09.2025 saat 09:21 ile 11:23 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ 12.09.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN EĞLENHOCA 12.09.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ OCAKLI 12.09.2025 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR SIĞACIK 12.09.2025 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.