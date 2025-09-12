  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gelecek? İZSU planlı su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar için uyarı yaptı: İşte 12 Eylül Cuma günü yapılacak planlı su kesintileri

İzmir'de sular ne zaman saat kaçta gelecek? İZSU planlı su kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar için uyarı yaptı: İşte 12 Eylül Cuma günü yapılacak planlı su kesintileri

Bugün 12 Eylül Cuma günü İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 12 Eylül Cuma İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

BERGAMA ZAFER 12.09.2025 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.


BERGAMA KÜÇÜKKAYA, YALNIZEV 12.09.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.


BORNOVA ATATÜRK, İNÖNÜ, KIZILAY 12.09.2025 saat 10:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.


BORNOVA ÇAMKULE, MERKEZ, SERİNTEPE 12.09.2025 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

GAZİ EMİRATATÜRK, MENDERES 12.09.2025 saat 09:21 ile 11:23 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ 12.09.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN EĞLENHOCA 12.09.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ OCAKLI 12.09.2025 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.



SEFERİHİSAR SIĞACIK 12.09.2025 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA