Liseli saldırgan ve ailesi tutuklandı

İzmir'in Balçova ilçesinde 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne saldırı düzenleyen 16 yaşındaki E.B, hastaneden taburcu edilerek adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin İran, 4'ünün Suriye uyruklu olduğu kaydedildi. Saldırganın babası N.B, annesi A.B.'nin de bulunduğu 10 şüpheli de emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Ardından E.B, annesi A.B ve babası N.B'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Aile, toplam 12 farklı suçtan yargılanacak. Öte yandan 16 yaşındaki saldırganın, akran zorbalığına uğradığı için okulların açıldığı günü özellikle saldırı için seçtiği ve arkadaşlarına "Ben 16 yaşımı göremeyeceğim" dediği öğrenildi. E.B'nin terör örgütü DEAŞ'ın videolarını izleyerek sempati duyduğu, herhangi fiziksel bir bağlantısının olmadığı da belirtildi.