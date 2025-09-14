  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir’de bariyere çarpan motosikletli kurtarılamadı

İzmir'in Balçova ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Rahmi Gülcan (28), yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gün saat 22.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Limontepe Kavşağı yakınında meydana geldi. Rahmi Gülcan yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Gülcan çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

