İzmir elektrik kesintisi 15 Eylül Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintilerin detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
Yalı
09:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Fevzipaşa
10:30 - 12:30
BEYDAĞ / İZMİR
Kurudere
10:00 - 14:00
BUCA / İZMİR
Zafer
Menderes
10:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Kaklıç
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk
Fevzi Çakmak
10:10 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül
10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Salih Omurtak
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Donanmacı
11:00 - 14:00
KİRAZ / İZMİR
Arkacılar
Yeni
İstiklal
Suludere
Şemsiler
09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ulubatlı
Mehmet Akif
10:10 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Kısık
Gölcükler
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ovacık
Yılanlı
10:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Cumhuriyet
Bengiler
Atatürk
Payamlı
09:00 - 11:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Ortaköy
Başköy
Akmescit
Musalar
Somak
Toparlar
09:00 - 11:00
TORBALI / İZMİR
Yeniköy
Muratbey
Mustafa Kemal Atatürk