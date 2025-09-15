  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 15 Eylül Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 15 Eylül Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintilerin detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

09:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı
Yalı

09:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Fevzipaşa

10:30 - 12:30
BEYDAĞ / İZMİR
Kurudere

10:00 - 14:00
BUCA / İZMİR
Zafer
Menderes

10:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Kaklıç

10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk
Fevzi Çakmak

10:10 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül

10:00 - 16:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Salih Omurtak

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Donanmacı

11:00 - 14:00
KİRAZ / İZMİR
Arkacılar
Yeni
İstiklal
Suludere
Şemsiler

09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ulubatlı
Mehmet Akif

10:10 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Kısık
Gölcükler

09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ovacık
Yılanlı

10:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Cumhuriyet
Bengiler
Atatürk
Payamlı

09:00 - 11:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Ortaköy
Başköy
Akmescit
Musalar
Somak
Toparlar

09:00 - 11:00
TORBALI / İZMİR
Yeniköy
Muratbey
Mustafa Kemal Atatürk

