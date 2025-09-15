  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de lastik tamircisinde yangın çıktı

İzmir'de lastik tamircisinde yangın çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir lastik tamircisinin önünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de lastik tamircisinde yangın çıktı

Olay, bugün Helvacı Mahallesi sanayi bölgesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle, bir oto lastik tamir iş yerinin önünde bulunan lastiklerin olduğu bölümde yangın çıktı.

İzmir’de lastik tamircisinde yangın çıktı

Alevlerin hızla büyümesi üzerine 112 ekiplerine bildirildi. Bölgeye önce İzmir-Çanakkale Karayolu'ndan geçmekte olan Aliağa Belediyesi'ne ait bir vidanjör aracı gelerek yangına ilk müdahaleyi yaptı.

İzmir’de lastik tamircisinde yangın çıktı

Ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının diğer dükkanlara sıçramasını engelleyerek kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, iş yeri kısmen zarar gördü. Erken müdahale sayesinde büyük bir felaketin önlendiği öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA