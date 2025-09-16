Çöpleri ekipler değil vatandaş topladı! "İzmir'de hayat yaşanmaz oldu"

Karşıyaka'da mahalle halkının ellerine poşet geçirerek çöpleri ortadan kaldırmaya çalıştığı görüntüler 'iş başa düştü' dedirtti.

EMPATİ ÇAĞRISI YAPTI

Vatandaşlara da seslenen Kaya, empati çağrısı yaparak, "Bu insanlar sadece 44 bin lira maaş için çabalıyor ve bu maaşı 3 aydır alamıyorlar. Sadece empati yapın. 3 ay boyunca maaş almadığınızı ve bu şartlarda yaşamaya çalıştığınızı düşünün. Esnaf da halk da perişan. Halk sadece bir eylem yapmalı. Bu poşetleri alıp belediyeye bırakırlarsa emin olun çözüm olur. Belediye Başkanı'nı bu kokuyu içine çekmeye davet ediyorum. Belki koku alma sorunu vardır. En azından bir tedavi ettirelim" dedi.

YANGIN RİSKİ

İzmir'de toplanmayan çöplerin ateşe verilmesi çevre kirliliği açısından başka bir sorunu gündeme getirdi. Günlük yaklaşık 5 bin tonluk çöpün döküldüğü kentte çöp toplama, depolama, nakil ve bertaraf süreçlerindeki aksaklıklar ana sorun olarak gözüküyor. Bu sorun Buca Seyhan Mahallesi'nde yaklaşık 500 metre uzunluğundaki Hatboyu Caddesi'nde sık sık yaşanıyor. Yine aynı mahallede futbol sahası büyüklüğündeki bir alana dökülen evsel atık, plastik, tekstil ve moloz yığınlarında yangın meydana geliyor. Mahalle sakini Begüm Ece Elçekin, doğup büyüdüğü mahallesinin çöplüğe dönüştüğünü söyledi. Çöplerin her gün yakıldığını belirten Elçekin, şunları kaydetti: "Artık çöp dağları, itfaiyenin bile baş edemeyeceği büyüklükte yangına neden oluyor. Çöp kokusu, duman ve sineklerden evimizde yaşamıyoruz."