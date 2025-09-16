İzmir'de toplanmayan çöpler domuzların adresi oldu

İzmir'in Balçova ilçesinde şehre inen yaban domuzları, cadde ve sokaklarda zamanında toplanmayan çöplere dadandı. İri cüsseleriyle dikkat çeken domuzlar, sosyal medyada "Fil gibi olmuşlar" yorumlarına sebep oldu.





İzmir'in sokaklarında gündüz başı boş köpek, geceleri de sürüler halinde dolaşan domuzları görmek artık sıradan bir hale geldi. İnsan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bu durum, şikayetlere rağmen hala çözüme kavuşmadı.