İzmir’de taklit ürün operasyonu: 5 milyon değerinde ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde, Torbalı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan aramada çok sayıda taklit ürün ve üretim malzemesi ele geçirildi. Yapılan aramada 4 bin 15 çift marka taklit terlik, 6 bin 300 adet üzerinde marka ibaresi bulunan terlik arka baret, 7 bin 480 adet taklit marka amblemli düğme ve 7 bin 320 adet üretimde kullanılan makine ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu belirtildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.