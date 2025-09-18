Son dakika: İzmir Karşıyaka’da çöpler toplanmıyor, vatandaşlar çözüm bekliyor: Böcek ve farelerin artmasından endişeleniyoruz

Çöplerin toplanmamasıyla hem görüntü hem de çevre kirliliği oluştuğunu belirten Direkçi, durumun sağlık açısından da tehlikeli boyutlara ulaştığını savundu. Direkçi, durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Çok rahatsız oluyoruz. Çünkü küçük bir çocuğumuz var. Hastalıkların çoğalmasından, böcek ve farelerin artmasından endişeleniyoruz. Kokusu ayrı, görüntüsü ayrı rahatsız edici. Hijyen açısından çok rahatsız edici. Bu konuyla ilgili bir an önce aksiyon alınmasını istiyoruz." dedi.





Kötü koku nedeniyle evini havalandıramadığını ve başka bir mahalleye taşınmayı bile düşündüğünü vurgulayan Direkçi, sözlerine şöyle devam etti:



"Körfez kokusu zaten vardı. Bunun eklenmesiyle iyice kötü oldu. Burada oturmak hakkındaki fikrimizi değiştirmemize sebep oluyor. Eşimle artık başka evlere geçmeyi bile düşünüyoruz."



Mahalleli Engin Erman Kayacı da toplanmayan çöplerin çevre kirliliğine sebep olduğunu, insan sağlığının yanı sıra sokaktaki kedi ve köpek gibi hayvanların sağlığı açısından da risk oluşturduğunu kaydetti.