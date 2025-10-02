Bir kaza yaptı hayatı karardı! İzmir'de iş insanına hayatı zehir ettiler

Geçtiğimiz ay İzmir'in Çiğli ilçesinda restoran ve kafe işleten Selçuk Karadağ ile aynı ilçede çiçekçilik yapan R.N. maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası taraflar, mahkemelik oldular. Yaşanan süreçte Karadağ'a sürekli olarak şikayetten vazgeçmesi için baskı yapıldı. Şikayetten vazgeçmeyen Karadağ'ın önce aracı kurşunlandı, ardından saldırıya uğradı ve işyeri kurşunlandı.

PUSU KURULDU

Karadağ, son olarak da işyerinde silahlı saldırıya uğrayıp yaralandı. Bununla da yetinmeyen saldırganların Karadağ'a yönelik pusu kurup öldürüleceği yönünde istihbari çalışma yapan polis düğmeye basıp üç ayrı kentte seri operasyon yaptı. Yapılan operasyonda Selçuk Karadağ ile husumetli olan 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasından 4 zanlı tutuklanırken, 3 kişi serbest kaldı.

'HAYATI ZİNDAN ETTİLER'

Yaşadıklarından dolayı hayatı kararan Karadağ olaylar yüzünden hala kendine gelemediğini söyledi. Yeni Asır'a konuşan Karadağ, "Hayatı zindan ettiler. Öldürülmekten korkuyorum, hala bunların kini ve öfkesi bitmedi, her şeyi denediler. Bu saatten sonra başıma saksı düşse, onlar yaptı diyeceğim" ifadesini kullandı.