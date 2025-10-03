İzmir’de yağmur nedeniyle kontrolden çıktı viyadükte asılı kaldı

Kaza, 29 Eylül günü saat 10.00 sıralarında Bornova ilçesi Ankara Caddesi 4. Sanayi kavşağı üzerindeki viyadükte meydana geldi. Liman yönüne giden 06 FGT 332 plakalı taş yüklü tır, yağmurdan kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Tırın kupası, yaklaşık 8 metrelik viyadükten aşağıya sarkarak askıda kaldı. Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü İrfan Öngen (48), olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.