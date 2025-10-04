İzmir’de boşa akan sular evlere hasar verdi

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle evleri su basan mahalle sakinleri, günlerdir çözüm beklediklerini söyledi. Kuraklık yaşayan kentte tonlarca suyun boşa aktığını belirten vatandaşlar, "Evimiz çökecek diye korkuyoruz" diyerek İZSU'ya tepki gösterdi. İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan borudan sızan su evlere girdi.

SORUN ÇÖZÜLMEDİ

EVLERİN duvar ve tavanlarında hasar oluşurken, mahalle sakinleri İZSU ekiplerinin günlerdir sorunu çözmediğini iddia ederek tepki gösterdi. İhsan Alyanak Mahallesi'nde bir sokakta patlayan su borusu nedeniyle çevredeki evlere su sızdı. Günlerdir devam eden su sızıntısı, hem evlerde hasara yol açtı hem de kuraklık yaşayan kentte israfa neden oldu. Mahalle sakinleri, defalarca ihbarda bulunmalarına rağmen İZSU'nun yalnızca kayıt alıp herhangi bir çalışma yapmadığını ileri sürdü.

"KORKUYORUZ"

SU baskını nedeniyle duvar ve tavanlarında çatlaklar oluştuğunu belirten ev sahibi Hilal Çakmak, "3 haftadır bekliyoruz. 'Geleceğiz' diyorlar ama gelmiyorlar. Evin durumu ortada, su içinde. Her an çökebilir diye korkuyoruz, çocuğumuz var. 2 haftadır bu şekildeyiz ve su israfı oluyor. Gece sular kesiliyor, gündüz geliyor ama böyle boşa akıyor" dedi. Mahalle sakini Veysel Koral ise "10-12 gün oldu. Telefonla bildiriyoruz ama ne gelen var ne giden. En son geldiler, baktılar, 'Acil değil' deyip gittiler. Evler ne halde görüyorsunuz. Barajlarda da su kalmadı ama burada su boşa gidiyor" dedi.