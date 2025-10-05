İzmir’de sahte kimlikli firari yakalandı

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 13 yıldır aranan firari hükümlü, üzerindeki sahte kimlikle beraber yakalandı. JASAT tarafından yapılan takip sonucu firari hükümlünün ormanlık alanda araç içerisinde bulunduğu belirlendi. Ekipler düzenlenen operasyonda seyir halindeki aracı durdurarak D.Y.'yi yakaladı. Yapılan sorgulamada, hakkında kasten öldürme, hayvan hırsızlığı, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma-taşıma başta olmak üzere 10 ayrı suçtan verilmiş toplam 26 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. olduğu anlaşıldı. Şahıs cezaevine gönderildi.