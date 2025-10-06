6 şubat sağlıkçıları İzmir’de buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile Türkiye Acil Tıp Derneği, çoğu 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde sahada görev yapan 20 kentten 60 acil tıp uzmanı ve 13 eğitmeni İzmir'de buluşturdu. Olası bir afette daha donanımlı olmak ve daha fazla can kurtarmak için düzenlenen yangın ve deprem tatbikatına katılan sağlık emekçileri zorlu hava şartlarına rağmen tatbikatı tamamladı.

GERÇEĞİNİ ARATMADI

İzmir İtfaiyesi ekipleri ile düzenlenen tatbikatta, çok amaçlı kapalı alan yangın ve arama kurtarma eğitim simülasyonunda tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği itfaiye ekipleri endüstriyel yangın eğitim simülasyonunda da alevlere müdahale etti. Panik ve heyecan duygularının aynı anda yaşandığı tatbikatta, AFAD koruyucu kıyafetleri ile tehlikeli kimyasal maddeden etkilenenleri kurtararak güvenli bölgeye aldı. Kentsel arama kurtarma enkaz eğitim simülasyonunda da gerçeği aratmayan bir uygulama yapıldı. Yoğun yağmur altında düzenlenen tatbikatta, deprem anında enkaz altında kalanlar kurtarıldı. Katılımcıların büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği tatbikat, gerçeğe yakın müdahale anlarıyla izleyenleri şaşkına çevirdi.