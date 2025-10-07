İzmir'de koca dehşeti! Eşini bıçakla katletmişti! Ahmet Güral tutuklandı

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Görece Mahallesi İbn-i Sina Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Güral ve eşi Serpil Güral arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Ahmet Güral, tartışmanın büyümesi üzerine Serpil Güral'ı bıçakladı.