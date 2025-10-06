Son dakika: İzmir Buca’da grev bitti, çöpler bitmedi: Sokaklar çöp dağlarıyla doldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Buca'da belediye işçilerinin grevi sona erdi ancak çöp yığınları yerinden kıpırdamadı. Günlerdir toplanmayan çöpler kötü kokuya, trafiğe ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Seyhan Mahallesi Aydın Hatboyu Caddesi çöplerle kaplandı, yollar adeta çöp dağlarına döndü. Vatandaşlar hastalık riski ve kötü koku nedeniyle belediyeye isyan etti.





İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin grevi sona ermesine rağmen, ilçede biriken çöp yığınları vatandaşları isyan ettirdi. Toplanmayan çöpler özellikle sanayi bölgesi olarak bilinen Seyhan Mahallesi Aydın Hatboyu Caddesi'nde yola taşarken, hem kötü koku hem de trafik sıkışıklığı büyük tepkiye neden oldu. Bölgede esnaf ve vatandaşlar, çöp sorununun bir an önce çözülmesini isteyerek duruma tepki gösterdi. Çöplerin yollara kadar taşması nedeniyle araçların geçişte zorluk yaşadığı belirtilirken, bazı vatandaşlar hem çevre sağlığının hem de iş güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi.