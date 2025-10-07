İzmir’de yağmurlu günler başladı

İzmir, yeni haftaya yoğun yağışla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; İzmir'de Pazartesi günü öğleden sonra başlayan yağışın, Çarşamba'ya kadar etkili olacağı belirtildi. Bu süreçte hava sıcaklıklarının düşmesi beklendiği kaydedildiÇ Ödemiş, Kiraz ve Beydağ gibi doğu ilçeleri hariç bütün ilçelerde yağışların etkili olacağı kaydedildi. Yer yer kuvvetli ve gök gürültülü yağışlar nedeni ile kanalizasyon taşmalarına karşı olarak İZSU ekiplerinin hazırda beklediği ifade edildi.Yağmurlarla beraber hafta içi hava sıcaklığının 20 dereceye kadar düşeceği belirtilirken, uzmanlar grip ve soğuk algınlığına karşı vatandaşları uyardı. İzmir Valiliği yağışlara yönelik olarak uyarılarda bulundu. Sel baskını ve olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunan Valilik, şunları söyledi: "İzmir genelinde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 07 Ekim 2025'te 02.00 - 18.00 saatleri arasında etkili olması öngörülüyor. Sel, su baskını, dolu ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemle rica olunur."

TAHTALI'YA FAYDA ETMEDİ

Diğer yandan İzmir'deki son yağmurlar barajlara nefes olmadı. Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 3,24'e gerileyerek su krizinin boyutunu gözler önüne serdi. Kuraklığın etkisini ağır şekilde hissettirdiği İzmir'de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar su krizi endişesini dindirmeye yetmedi. İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda seviyeler artmak yerine daha da düştü.