Son dakika: İzmir’de korkunç kaza! Ölü sayısı yükseldi

Saat 19.00 sıralarında Gökdere Caddesi'nde meydana gelen kazada E.G. idaresindeki 55 AEZ 460 plakalı kamyonet karşı yönden gelen Suriye uyruklu Osman Hacıali yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan bisikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu M.A. ağır yaralanmıştı.

Gelen bilgiye göre İzmir'in Bornova ilçesinde kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Elektrikli bisikleti kullanan ve olay yerinde hayatını kaybeden Suriye uyruklu Osman Haciali'nin ardından kaza sırasında arkasında bulunan ve ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Suriye uyruklu Muhammed Ahmed de kurtarılamadı.

Kamyonetin sürücüsü E.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.