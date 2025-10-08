İzmir’i sağanak vurdu

İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla, Aydın ve İzmir için yapılan 'Turuncu' kodlu uyarı sonrasında, İzmir'de Pazartesi akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Gece etkisini yitiren yağmur, sabah saatlerinde tekrar başladı.

KEMERALTI SULAR ALTINDA

Aralıklarla etkili şekilde yağan yağmur nedeniyle kentin birçok noktasında su birikintileri oluştu. Hem esnaf hem de vatandaş yaşanan su baskınlarına tepki gösterdi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı da her yağmurda olduğu gibi yine sağanak yağıştan nasibini aldı. Yağış nedeni ile çarşıdaki bazı sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı işyerlerine de su bastı.

'ESNAFIZ, BALIKÇI DEĞİL!'

Yaklaşık 15 seneden beri Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaflık yaptığını belirten Alim Geldi, "Burası bu şekilde. Adeta kanayan bir yara. Bizler esnafız, balıkçı değiliz. Ayağımızda çizme, üzerimizde önlükle burada temizlik yapıyoruz. Logar kapaklarını açıyoruz. Geçen sefer bir kişi logara düştü. Burası İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı. Sayısız turist burayı ziyaret ediyor ve binlerce insan buradan ekmek yiyor. Ancak mevcut yönetimin uygulamaları nedeniyle burada artık ekmek yiyemiyoruz. İnsanlar mağdur ediliyor, biz tüm esnaf olarak mağduruz. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Biz esnaflar burada kaderimize terk edildik" dedi. Öte yandan yaşanan sağanak yağışın ardından Körfez çevresinde de ağır koku hakim oldu. Vatandaşlar ölü balık kokusundan şikayet ederken kanalizasyon kokusu da kentin kıyı kesimlerinde hakim oldu.