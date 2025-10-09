Patlayan çakmak gazından ölüyordu

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki gencin çakmak gazı doldurma denemesi faciayla sonuçlanıyordu. Aracın içinde biriken gazın alev almasıyla meydana gelen patlamada, Yalçın H. ve Yasin Ö. isimli gençler ağır yaralandı. Olay, iki arkadaşın seyir halindeyken boş çakmakları doldurmak istemesiyle yaşandı. Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gençler yanık kremi sürülüp ağrı kesici iğne yapıldıktan sonra taburcu edildi. Ertesi sabah ağrıları dayanılmaz hale gelen gençler Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Gençler hastanede yatılı olarak tedaviye alındı.