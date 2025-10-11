İzmir’de köpek cinayetine 18 yıl hapis cezası!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde komşusu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla vurarak öldüren Ali İhsan Kılıç (69), istinaf mahkemesinde yeniden yargılandı. Daha önce Yahya Köşek'i kasten öldürmekten yargılanıp, 'haksız tahrik' indirimi ile 16 yıl hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay tarafından bozulan Ali İhsan Kılıç, bu kez aynı suç ve indirim gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

10 Haziran 2022'de meydana gelen olayda, Ali İhsan Kılıç ile sokak köpeği besleme ve arsa meseleleri nedeniyle husumetli olduğu Yahya Köşek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kılıç, tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü'ye ateş edip, yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralı da kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç, tutuklandı. Tutuksuz sanık Mehmet Kılıç ise Meryem Köşek ve Funda Güçlü'ye yönelik 'Kadını kasten öldürmeye yardım' suçundan ayrı ayrı 15'er yıl ve Filiz Topaloğlu'na yönelik 'Silahlı kasten yaralama' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, her iki sanığa da indirim uygulamadı. Dün görülen duruşmada savunmasını yapan sanık Ali İhsan Kılıç, "Ben yatalak bir hastayım, olayın olmasına sebebiyet veren Filiz Topaloğlu'dur. Ben eğer cezaevinde ölürsem, sorumlusu kendisidir. Tahliyemi istiyorum" dedi. Sanık Ali İhsan Kılıç'ın eylemini 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği kabul edilerek 18 yıl hapis cezası hükmedildi.