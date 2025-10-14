İZBAN'da şaşırtan olay! Para dolu çantasını trende unuttu

İZBAN treninde bir yolcunun unuttuğu ve içinde yaklaşık 40 bin TL bulunan çanta, özel güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde bulundu. İZBAN'ın 30363 numaralı tren seti, 23.06'da son istasyonu olan Cumaovası'na geldi. Tüm yolcuların inmesinin ardından özel güvenlik görevlileri yapıkları kontrollerde orta vagonda yerde bir çanta görüp, durumu amirlerine iletti. Açılmadan istasyona getirilen çanta, trafik ekipleri ve özel güvenlik birimince kamera önünde kontrol edildi. Çantadaki yaklaşık 40 bin TL tutanaklara işlendi. Çok sayıda kişisel eşyanın da yer aldığı çanta, sahibine teslim edilmek üzere Cumaovası İstasyonu'nda polis ekiplerine teslim edildi.





GÜNEY KORE'YE KAYIP ÇANTA GÖNDERİLMİŞTİ

Her gün çok sayıda yolcunun eşyalarını unuttuğu İZBAN'da daha önce de Güney Koreli bir öğrenci, dizüstü bilgisayar ve çok sayıda özel eşyasının bulunduğu çantasını unutmuştu. Yine özel güvenlik görevlilerin dikkati sayesinde fark edilen çantanın teslimi için konsoloslukla iletişime geçilmiş, 31 yaşındaki Soo-hwan'ın çantası, İzmir'den Güney Kore'ye gönderilmişti. Soo-hwan ise çantasına kavuştuktan sonra ise İZBAN'a teşekkür eden bir video çekerek yayınlamıştı.