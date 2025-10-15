SON DAKİKA | CHP'li Cemil Tugay İzmir’i borç batağına sürükledi! Belediyedeki borç batağı derinleşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mali kriz nedeniyle zor günler geçiriyor. Belediye, içinde bulunduğu finansal sıkıntı nedeniyle çalışanların ikramiyelerini ödemekte güçlük çekiyor.Daha önce mülkiyetindeki birçok gayrimenkulü düşük fiyatla satan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez borçlanarak nakit ihtiyacını karşılamaya çalışacak.





Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla belediye, 1 milyar 250 milyon lira borçlanmak için belediye meclisine başvurdu. Önceki günkü meclis toplantısında gündeme gelen borçlanma önergesi, ihtisas komisyonlarında görüşüldükten sonra tekrar meclise sunulacak ve oylanacak.