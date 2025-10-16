Aliağa Belediyesi’nin 2026 yılı bütçesi onaylandı

İZMİR Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi, 2026 mali yılı bütçe tasarısını görüşmek üzere ikinci birleşim ile toplandı. Birleşimde ilk oturumdaki oylamada plan bütçe komisyonuna havale edilen 2026 Mali Yılı Performans Programı ile 2026 Mali Yılı Bütçe Tasarısı görüşüldü. Aliağa Belediyesinin 2026 yılı bütçesi 5 milyar 577 milyon TL olarak öngörülerek oy birliği ile kabul edildi. 2026 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmanın müdürlük düzeyine göre gider bütçesinde en yüksek bütçe 1 milyar 513 milyon 200 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğüne ayrıldı. Müdürlük düzeyinde gider bütçesi oylamasında Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü bütçeleri oy çokluğu ile kabul edilirken 21 müdürlüğün bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantı, bir sonraki meclisin 4 Kasım 2025 Salı günü saat 18.00'de toplanmasına karar verilmesiyle son buldu.