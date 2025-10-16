İzmir’de yaşlı adam yatalak karısını vurup kaçtı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Bornova ilçesinde 70 yaşındaki (R.T), tartıştığı yatalak eşini silahla vurarak öldürdü. Cinayeti işledikten sonra kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Rafetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. R.T. (70), henüz belirlenemeyen bir nedenle yatalak olduğu öğrenilen eşi İzade Teker'i (69) tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, İzade Teker'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüpheli R.T. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Yaşamını yitiren kadının cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

