İzmir’de 5 motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

İZMİR'IN Karabağlar ilçesinde 5 motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve bir süre önce cezaevinden çıktıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşanan motosiklet hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı. Bölgedeki 40 güvenlik kamerasındaki 100 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin bir süre önce cezaevinden çıkan B.E.H. ve F.Y. olduğunu belirledi.Düzenlenen operasyonda 5 motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, tutuklandı.