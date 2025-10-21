İzmir Doğalgaz’dan doğaya anlamlı katkı

İzmir'i 2005 yılından bu yana çevreci, verimli ve güvenli enerjiyle buluşturan İzmir Doğalgaz, sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Şirket çalışanları ve ailelerinin katılımıyla, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü Urla Altınköy Plajı'nda çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, alan ve ekipman desteği sağlayan Urla Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirildi. Etkinlik boyunca hem sahil ziyaretçileri hem de çevre sakinleri, bu anlamlı çalışmayı takdirle karşıladı. Katılımcılar, doğayla iç içe bir gün geçirirken çevre bilincinin önemine bir kez daha dikkat çekti. Günün sonunda, çevre bilincini küçük yaşta pekiştirmek amacıyla etkinliğe katılan çocuklara "Doğa Elçisi Sertifikası" takdim edildi.