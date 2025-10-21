Lastik değiştirirken kaza kurbanı oldu

İzmir'in Buca ilçesinde otomobil, biri lastiği patlayan emniyet şeridindeki 2 minibüse çarptı. Kazada, lastiği değiştirmeye çalışan Mustafa Ateş yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kaza, dün İzmir- Aydın Otoyolu Işıkkent gişeleri mevkisinde meydana geldi. Mustafa Ateş'in kullandığı minibüsün lastiği patladı. Bunun üzerine Ateş aracını emniyet şeridine çekti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Aynı yöne giden bir başka minibüsün sürücüsü İ.S. de Ateş'e yardımcı olmak için emniyet şeridinde durdu. Z.S. yönetimindeki 16 T 81209 plakalı otomobil ise, hızla emniyet şeridine dalıp, 2 minibüs ile patlayan lastiği değiştirmeye çalışan Ateş ve İ.S.'ye çarptı. Kazada, Mustafa Ateş hayatını kaybetti. İ.S. ile aracındaki 2 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Z.S. gözaltına alındı.