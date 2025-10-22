Tire’de baba cinneti

İzmir Tire'de, aile içi tartışma kanlı bitti. İlçeye bağlı Güme dağındaki Dallık köyünde, aile arasında yaşanan bir tartışmada cinnet geçiren baba Şerafettin Kaya (55) av tüfeğiyle önce eşi Gülşen Kaya'ya (50) ardından da oğlu Aşkın Kaya'ya (25) peş peşe ateş etti. Oğul Aşkın Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Gülşen Kaya ağır yaralandı. Öfkeli koca ise firar etti.

TETİĞE PEŞ PEŞE BASTI

İddiaya göre, akşam saatlerinde Dallık köyündeki evlerinde bir araya gelen Kaya ailesinin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma sonunda sinir krizi geçiren baba Şerafettin Kaya pompalı av tüfeğine sarıldı. Tüfeği önce eşi Gülşen Kaya'ya yönelten öfkeli eş, peş peşe tetiğe bastı. Çığlık çığlığa araya girmeye çalışan oğlu Aşkın Kaya da kurşunların hedefi oldu. Ölümcül yaralar alan oğul Kaya, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşular 112'yi aradı. Oğul Aşkın Kaya'nın feci şekilde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, karnından ve bacaklarından ağır yaralanan anne Gülşen Kaya ise ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ailesine dehşeti yaşatan öfkeli koca Şerafettin Kaya gecenin karanlığından faydalanarak kayıplara karıştı. Acı haberi alan Aşkın Kaya'nın eşi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Jandarma, cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.