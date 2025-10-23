İzmir'de dekoratif kemerin altında kalan çiftin ölümünde yeni gelişme! Tutuklu sanık okul yönetimini suçladı: Beni dinlemediler

İLK KEZ HAKİM ÖNÜNDE

Sanıkların yargılanmalarına bugün Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. Duruşmaya tutuklu sanık İsmet Ceylan ve tutuksuz sanık G.C. ile avukatlar katıldı. Celsede savunma yapan tutuklu sanık İsmet Ceylan, okul yönetimini suçlayarak, "Öncelikle çok üzgünüm. Okul ile etkinliği bir hafta önce yapmak için anlaşmıştık. Ancak rüzgar sebebiyle ertelemiştik. Okul yönetimi ısrarla güneşten korunmak için branda çekilmesini talep etti. Yönetim ve öğretmenler 07.30'da gelmeye başladılar. Etkinlikle ilgili broşürler hazırladılar. Biz de mutfakta çalışıyorduk. Ben bu sırada okul yöneticilerine rüzgarın çok olduğunu ve etkinliği iptal etmemiz gerektiğini söyledim. Ancak kabul etmeyip, etkinliği yapmak istedi. Misafirler gelmeye başladıktan 2 saat sonra rüzgar şiddetini artırdı. Bir kez daha 'Etkinliği sonlandıralım' dedim ama yine dinlemediler. Brandalarda yırtılmalar meydana geldi. Bana, 'İyice bağlayın zaten 45 dakikaya bitecek' dediler. Son birkaç masayı toplarken bir ses geldi ve sese doğru koşup olayı gördüm. Ambulans ve itfaiyeyi aradım. Kemer yaklaşık 2 sene önce yapılmıştı" dedi.