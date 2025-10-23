Tugay: Körfez kirlenmedi dip temizliğine ihtiyaç var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 8'inci Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışı sonrasında basın mensuplarına Körfez'de yürütülen çalışmaları aktardı. Körfez'de 800 bin metreküplük dip temizliği yapıldığını söyleyen Başkan Tugay, "Körfez'de ilave bir kirlenme yok. Bunu kesin bir dille söylemek isterim. Körfez'in suyu şu an kirlenmiyor" dedi.

"BİYOLOJİK BİR SORUN VAR"

Uzun yıllardır dipte birikmiş metrelerce kalınlıkta çamur içinde pek çok atık olduğunu belirten Tugay, "O, mikroorganizmaların çoğalmasına neden oluyor. Özellikle suyun sıcak olduğu zamanlarda oluyor. Bizim yaşadığımız sorun kirlilikten öte biyolojik bir durum. Yapmamız gereken dipteki çamuru temizlemek. Biz şimdi dip çamuru temizleme işi yapıyoruz. 800 bin metreküp dip çamuru temizledik" diye konuştu. İki gemiyle dip temizlik çalışmasının yapıldığını ama çok büyük alanda birikim olduğunu söyleyen Tugay, "Bakanlık desteğiyle yapabileceğimiz bir şey" ifadelerini kullandı.