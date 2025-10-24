İzmir'de kan donduran olay: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, anne ve babasını silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinile bilgiye göre, Mert Avcı (32) henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartışmaya başladı.