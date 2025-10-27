Haberler İzmir İzmir'de vandallara tutuklama! İzmir'de vandallara tutuklama! İzmir'de, vatandaşların güvenliği için yapılan yaya üst geçidi, şehir eşkıyaları tarafından hedef alındı. Üst geçidin plastik korkuluklarına tekme ve yumruklarla zarar veren gençlerin saldırısı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kamu malına yönelik bu saygısız saldırı, cezasız kalmadı. Vatandaşların da tepkisini çeken ve polislerce yakalanan zanlılardan ikisi tutuklandı. HABER MERKEZİ











İZMİR'İN Menemen ilçesinde, vatandaşların can güvenliği için yapılan yaya üst geçidi, kendini bilmez bir grup gencin saldırısına uğradı. Olay, 20 Ekim akşamı Kasımpaşa Mahallesi'nde yaşandı.

Yürüyen merdivenleri kullanan 5 kişi, hiçbir gerekçe olmadan öfkesini kamu malından çıkardı. Üst geçidin korkuluklarına acımasızca saldıran şahıslar, tekme ve yumrukla dakikalarca süren tahribatın ardından olay yerinden uzaklaştı.



POLİS BEŞ GENCİ YAKALADI

KÜLTÜR Merkezi yanında bulunan üst geçidin plastik korkuluklarına tekme ve yumruklarla zarar veren vandalların saldırısı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.