İzmir'de vandallara tutuklama!

İZMİR'İN Menemen ilçesinde, vatandaşların can güvenliği için yapılan yaya üst geçidi, kendini bilmez bir grup gencin saldırısına uğradı. Olay, 20 Ekim akşamı Kasımpaşa Mahallesi'nde yaşandı.
Yürüyen merdivenleri kullanan 5 kişi, hiçbir gerekçe olmadan öfkesini kamu malından çıkardı. Üst geçidin korkuluklarına acımasızca saldıran şahıslar, tekme ve yumrukla dakikalarca süren tahribatın ardından olay yerinden uzaklaştı.
POLİS BEŞ GENCİ YAKALADI
KÜLTÜR Merkezi yanında bulunan üst geçidin plastik korkuluklarına tekme ve yumruklarla zarar veren vandalların saldırısı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hem vatandaşların hem de yetkililerin tepkisine yol açtı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimlikleri belirlenen K.H.A. (17), A.A. (18), B.N. (19), M.C.K. (18) ve M.S. (19) isimli şahısları kısa sürede yakaladı.