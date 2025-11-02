Adalet Bakanı Tunç: “İzmir’e ne kadar hizmet yapsak azdır”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de Kemalpaşa Adalet Sarayı açılış ve Aliağa Adalet Sarayı temel atma töreninde konuştu.
Bakan Tunç, "İzmir'e farklı vesilelerle defalarca geldik. İzmir, Ege'nin incisi. İzmir, yaklaşık 30 civarında ilçesi olan ve Türkiye'nin üçüncü büyük şehri; önemli bir şehir. Ege'nin incisi; her bir yanı tarih kokan, medeniyetlere beşiklik yapan, ülkemizin en değerli nadide köşelerinden bir yer. O nedenle İzmir'e ne yapsak azdır. Yapmaya çalışıyoruz. 23 yıllık iktidarımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'e çok büyük değer verdi. Milletvekillerimizle beraber, genel başkan yardımcılarımızla beraber şu anda da hala devam ediyoruz. Yollarıyla, otobanlarıyla, limanlarıyla, şehir hastaneleriyle, adliye binalarıyla her şeyiyle, altyapısıyla, üst yapısıyla İzmir'e önem vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Birlik ve beraberlik içerisinde iç cephenin güçlendirerek, etnik kökeni ne olursa olsun kardeşçe Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Tunç, "Bunu yaparsak, güçlü olursak Türkiye'ye hiç kimse kem gözle bakamaz. Türkiye üzerinde şer planlarını hiç kimse uygulamaya cesaret edemez. Biz gücümüzü sizlerden alıyoruz" diye konuştu.