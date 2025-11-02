İzmir’de domuzlar zeytin üreticisinin kabusu oldu!

İzmir'in Tire ilçesinde, zeytin üreticisi hasada hazırlanırken zeytinliklerine dadanan yaban domuzlarından şikayetçi. Domuz sürülerinin zeytin ağaçlarına verdiği zararlardan dolayı mağdur olduklarını belirten Tireli üreticiler, "Bazılarımız tarlalarında veya zeytinliklerinde gece nöbeti tutmaya başladı. Zeytin ağaçların dallarını kıran ve ağaçlara zarar veren domuzlar geçtikleri yerlerin ardında adeta felaket bırakıyor. Son dönemlerde ise nüfusları hızla artıyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.