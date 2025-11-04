İzmir 102 bin organ bağışıyla zirvede

Sağlık Bakanlığı Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi (İTF) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası dolayısıyla 'Küçükler İçin Büyük Umut' temalı seminer düzenlendi.

'ARTIK MUCİZE DEĞİL'

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, "İzmir, 2012 yılından bu yana 102 binin üzerinde organ bağışı ile Türkiye birincisi olmanın gururunu taşımaktadır. 2025 yılı Ocak ayından bugüne ilimizde 139 beyin ölümü tespit edilmiş, 32'sinde aileler bağışa onay vermiştir" dedi. Son 23 yılda Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü farkındalık kampanyaları ve donör kayıt sistemleri ile Türkiye'nin bu alanda dünyada örnek bir ivme yakaladığını kaydeden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise şehir hastanelerinde imkanların çok büyüdüğüne dikkat çekip, "Bugün Türkiye sağlıkta dönüşümle birlikte bu insani zinciri çok güçlendirdi. Artık nakil ameliyatları bir mucize değil" dedi.