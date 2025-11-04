Son dakika: İzmir'de 'Saraçlar' suç örgütüne dev operasyon! Çok sayıda gözaltı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL tutarında para hareketi tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlem başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da bir miktar esrar, 3 çek, 1 milyon TL değerinde 1 adet senet, 98 adet uyuşturucu hap ve 34 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.