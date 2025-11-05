Adliyeye sızan çeteye büyük darbe

21 KiŞi YAKALANDI

İzmir'de faaliyet gösteren Saraçlar suç örgütüne yönelik düzenlenen büyük operasyonda, çetenin hesaplarında tespit edilen 1 milyar 800 milyon TL'lik para hareketi dudak uçuklattı. Adliyenin içine kadar sızan çeteye üye olduğu belirlenen 21 kişi farklı ilçelerdeki adreslerde yakalandı.

BiLGi SIZDIRDILAR

Rüşvet ve uyuşturucu gibi suçlardan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Şüpheliler arasında yer alan bir mübaşir ve bir infaz koruma memurunun ise çeteye bilgi sızdırma ve işlerini kolaylaştırma konularında destek verdiği öne sürüldü.