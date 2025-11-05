Şehrin göbeğinde silahlı saldırı

İzmir'in Konak ilçesine bağlı İkiçeşmelik semtinde meydana gelen silahlı saldırıda, bir araçta bulunan iki kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli saldırgan, 34 GGU 279 plakalı araca ateş açtı. Saldırı sonrası araçta bulunan iki kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, saldırının ardından bölgeyi güvenlik şeridine alarak inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.