İzmir'de katil damat öldürdüğü kayınpederinin cenazesine katılmıştı! Kan donduran mesajlar pes dedirtti!

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Ayşe Budak hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürmeye azmettirme", Adem Güçer hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede kan donduran ifadeler de yer aldı. Ayşe Budak'ın Adem Güçer'e "Süleyman'ı sen öldüreceksin, ondan ikimiz de kurtulacağız, sen de rahatlayacaksın ben de. Bu işi sen yap, bu adamdan kurtulalım, öldükten sonra onun tazminatını alacağız, o zaman senin borçlarını kapatıp, düğününü yapacağım" şeklinde mesaj attığı, Adem Güçer'in de "Ben biletini kestim, bana bırak, perşembeye kadar niye yapmıyoruz anam" şeklindeki cevabı iddianamede yer aldı.

Korkunç cinayet, 26 Şubat'ta Çiğli ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Süleyman Budak (41), otomobiliyle sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzereyken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Araştırma Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayeti damat Adem Güçer'in (29), azmettiricisinin ise Süleyman Budak'ın eşi Ayşe Budak'ın (42) olduğunu belirledi. F.B., M.B., İ.G., D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Adem Güçer, Ayşe Budak ile Doğan Karakuş, Sinan Hazar tutuklandı. SORUŞTURMA TAMAMLANDI Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı olayla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Budak'ın eşi tutuklu sanık Ayşe Budak (42) hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmaya azmettirme" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Çiftin kızlarının nişanlısı tutuklu sanık Adem Güçer (29) hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.