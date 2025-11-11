AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’dan şeffaflık çağrısı

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP'li belediyelerin "baskı ve engel" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, belediyeleri şeffaf olmaya çağırdı. Kırkpınar, "Çıksınlar desinler ki 'Bizim SGK'ya borcumuz yok. Bizden fazla haksız, hukuksuz bir yere para talep ediyorlar. Bizim yatırımlarımıza izin vermediler' desinler. Şimdi belge ile konuşsunlar. 'Gelecekte ve bugün en kıymetli, en değerli şey su' diyoruz ve bizim suyumuzun yüzde 40, yüzde 50'ye yakını maalesef şebekede kayboluyor. Barajdan suyu hatta basıyorlar. O basılan suyun yüzde 40'ı kayboluyor. Bunlar bu hatlara yatırım yaptılar da bakanlık, hükümet bunları mı engelledi? Çöpler toplanmayacak, körfez kokacak, kentsel dönüşümle ilgili taş üstüne taş koymayacaksın. Sen kalkıp 'Bize baskı yapıyorlar, bizi çalıştırmıyorlar, o yüzden biz çalışamıyoruz' diyeceksin. Artık bu bahanelere vatandaşımızın da insanımızın da karnı tok" ifadelerini kullandı.