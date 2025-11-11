AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu: ‘Belediye sadece mazeret üretiyor’

AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, rezerv alanı ilan edilen 11.3 hektarlık bölgedeki kentsel dönüşüm projesinin, Tire Belediyesi'nin yavaş hareket etmesi ve "mühendis eksikliği" gibi mazeretler sunması nedeniyle ilerlemediğini ifade etti. Sürecin hızlanması için bakanlık ile Tire Belediyesi arasında birden fazla toplantı organize ettiklerini ve AK Parti meclis üyelerinin sürece aktif destek verdiğini hatırlatan Uğurlu, "5 Mart'ta gerçekleşen son bakanlık görüşmesinin üzerinden 8 ay geçmesine karşın ortada hala somut bir adım yok. CHP belediyeciliği Tire'de sadece mazeret üretiyor. Biz elimizi taşın altına koyduk ancak süreç Tire Belediyesi'nin elinde ağır aksak ilerliyor. Belediye bünyesinde bir "Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü" kurulması yönünde önerge verdik. Önerge, CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla reddedildi" şeklinde konuştu.