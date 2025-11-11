İzmir’de eşini öldürttüğü iddiasıyla müebbetle yargılanacak!

İZMİR'DE Süleyman Budak'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklardan maktulün karısı Ayşe Budak ve kızlarının nişanlısı Adem Güçer'in ağırlaştırılmış müebbet, diğer 3 sanığın ise 5 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiğli ilçesinde 26 Şubat'ta işine gitmek için evinden çıkan 3 çocuk babası Budak'ın (41) silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Budak'ın eşi tutuklu sanık Ayşe Budak (42) hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmaya azmettirme" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Çiftin kızlarının nişanlısı tutuklu sanık Adem Güçer (29) hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

130 BİN LİRA BORÇ VERMİŞ

İDDİANAMEDE Ayşe Budak'ın, ziynet eşyalarını satarak nişan ve evlilik sürecinde oluşabilecek masraflar için Adem Güçer'e 130 bin lira borç para verdiği, Güçer'in de "bundan duyduğu minnet dolayısıyla Budak'la yakınlaşmaya başladığı" ifade edildi. Tarafların telefonda birbirlerini "anne" ve "büyük oğlum" olarak kaydettikleri, olaydan 1 ay önce Budak'ın kocasını öldürtmeye karar verdiği, Güçer'den bununla ilgili birini bulmasını istediği kaydedildi. Sanıkların ifadelerine de yer verilen iddianamede, Adem Güçer'in suçlamaları kabul ederek Süleyman Budak'ı, Ayşe Budak'ın azmettirmesi sonucunda öldürdüğünü iddia ettiği, Ayşe Budak'ın ise sorulara cevap vermediği belirtildi.