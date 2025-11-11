İzmir'in o ilçeleri alarm veriyor: Hava kirliliği sınırın 4 kat üstünde

"Sabah saatlerinde artan trafik yoğunluğu ve meteorolojik durgunluk koşulları, kirleticilerin kent merkezinde yoğunlaşmasına neden oluyor. Bu tür dönemlerde açık havada uzun süre kalınmaması, yoğun trafik saatlerinde ev ve iş yerlerinin havalandırılmaması, dış ortamda yapılan fiziksel aktivitelerin sınırlandırılması öneriliyor."

'KONAK İSTASYONUNDAKİ ÖLÇÜMLER DSÖ SINIRININ 4 KATINDAN FAZLA'

Konak istasyonunda ölçülen değer aralığının, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) günlük sınır değeri olan 15 mikrogram/metreküpün dört katından fazla bir seviyeye karşılık geldiğini kaydeden Yücel, "31 Ekim'de HKİ 103 ve 105 seviyelerine çıkarak 'hassas' kategorisine ulaştı. 1 Kasım sabah 09.00'da 102, 3 Kasım sabah saatlerinde 101-103, 4 Kasım sabah 09.00'da ise 100 değeri kaydedildi. Bu ölçümler, kent merkezinde özellikle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu ve meteorolojik durgunluk etkisiyle hava kalitesinin belirgin biçimde bozulduğunu gösteriyor" açıklamalarında bulundu.

Menemen istasyonunda da 3 Kasım saat 19.00'dan itibaren PM10 değerlerinin 103 ila 114 mikrogram/metreküp arasında ölçüldüğünü belirten Yücel, "Bu yüksek değerler 5 Kasım 03.00'e kadar 110 mikrogram/metreküp civarında devam etti. Yani bölgede yaklaşık 36 saat boyunca PM10 seviyesi 100'ün üzerinde seyretmiştir" dedi.