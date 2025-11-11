Karşıyaka’da kompresör makinesi patladı: 2 yaralı

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde bir panelvandaki kompresör makinesinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Örnekköy Mahallesi'nde lastik yol yardım aracı olarak kullanılan panelvandaki kompresör makinası henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patladı. Patlamada oluşan basıncın etkisiyle olay yerinde bulunan Erdem Suzen (19) ile Cengiz İlyas Kılıç (21) yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. Suzen ve Kılıç, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Patlamanın etkisiyle panelvanda hasar oluştu.