İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR'İN Seferihisar açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı, 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Ekiplerce durdurulan lastik botta 11'i çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, ilçe açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.