İzmir’de olaylı gece! İş yerini kurşun yağmuruna tuttular

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde sokak ortasında gerçekleşen silahlı saldırıda H.E., hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. Otomobil ile H.E.'nin iş yerine yaklaşan 5 şüpheli, silahla ateş açtı. Kurşunlar, mekan sahibi H.E., oğlu S.E ile müşteri olarak gelen S.D ve Y.D.'ye isabet etti. Olayın ardından saldırganlar, otomobil ile bölgeden uzaklaştı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan H.E., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybeti. S.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliler A.D, D.D, E.D, S.D. ve M.D'yi olayda kullandığı değerlendirilen silah ile yakaladı. Şüpheliler gözaltına alındı.