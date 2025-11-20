AK Partili Saygılı: Efes’te siyasal tiyatro oynanıyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Efes Alt Kapı Otoparkı üzerinden yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Saygılı, "Kimse kimsenin evinden çıkarılmadı. Devlet kendi mülküne sahip çıkmıştır. Süre bitince Bakanlığımız iştiraki TURAŞ ile yeni sözleşme yapılmıştır. Dolayısıyla 'gelirlerimiz elimizden alındı' söylemi gerçek dışı ve siyasi manipülasyondur. Selçuk Belediyesi'nin otopark işlettiğinden dolayı Bakanlığa ödemesi gereken yaklaşık 30 milyon TL borcu bulunmaktadır. Hem devlete borcunu ödemiyor, hem de çöp toplamak gibi ali görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyip mağduriyet oyunu oynuyor. Vatandaşın vergisini toplayıp sorumluluklarını yerine getirmeyen bir anlayışın, kamuoyuna 'mağduruz' diye açıklama yapması tam bir siyasal tiyatrodur" dedi.