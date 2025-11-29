Çalmak istediği varilin boyunu hesaplayamadı

İzmir'in Tire ilçesinde bir marketin önündeki varili gözüne kestiren şahıs, varili lüks aracının bagajına sığdıramayınca bırakıp uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Tire'ye bağlı Gökçen Mahallesi'nde yaşandı. Lüks aracıyla bir marketin önüne gelen şahıs, kaldırımda duran reklam varilini gözüne kestirdi. Varili kucaklayarak arabanın bagajına koyan hırsız, bagaj kapağını kapatamayınca yanlış hesap yaptığını anladı. Varili bir türlü bagaja sığdıramayan şahıs, varili yeniden kucaklayarak yol kenarına bırakıp bölgeden uzaklaştı. Sabah iş yerine geldiğinde varilin kaldırım yerine yolda olduğunu gören market sahibi Güven Bağrıaçık, güvenlik kamerasını inceledi. Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Bağrıaçık, kimliği belirlenemeyen şahsa seslenerek, "İhtiyacı varsa varili kendisine verebilirim" dedi.